Kommandeur für Innere Führung in einstweiligen Ruhestand versetzt

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte einen entsprechenden Bericht der"Süddeutschen Zeitung". Verteidigungsminister Pistorius habe dies angeordnet.

Kurczyk wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Nach Angaben eines Soldaten soll er versucht haben, diesen bei einer Party gegen seinen Willen zu küssen. Kurczyk bestreitet dies. Er sagte der"Neuen Zürcher Zeitung", sie hätten sich lediglich umarmt.

Der Ministeriumssprecher erklärte, aus rechtlichen Gründen äußere man sich grundsätzlich nicht zu möglichen disziplinarischen Ermittlungen.

