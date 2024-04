Kommandant der israelischen Einheit 8200 entlarvt

Yossi Sariel , der Kommandant der israelischen Einheit 8200 und Planer der KI-Strategie des Landes, wurde nach einem Online-Sicherheitsleck entlarvt. Das berichtet „“. Die Enthüllung seiner Identität ist auf ein Buch zurückzuführen, das unter einem Pseudonym von ihm veröffentlicht wurde. Auf Amazon war in der digitalen Version des Buch es eine„ The Guardian “ konnte aus mehreren Quellen bestätigen, dass Sariel der geheime Autor des Buch es „ The Human Machine Team “ ist.

Darin schlägt er eine radikale Vision vor, wie künstliche Intelligenz das Verhältnis zwischen Militärpersonal und Maschinen umgestalten kann. Er veröffentlichte das Buch unter dem Pseudonym „Brigadier General YS“ – also mit seinen tatsächlichen Initialen. Im Text gibt er einen Ausblick auf die fortschrittlichen KI-gesteuerten Systeme, die die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) während des sechsmonatigen Krieges in Gaza entwickelt habe

