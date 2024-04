Komiker Luke Mockridge spricht über seinen Umgang mit Frauen

Der Comedian Luke Mockridge (35) hat in einem „Stern“-Interview über seinen früheren Umgang mit Frauen gesprochen und seine Sicht auf einen langen Shitstorm in den sozialen Medien geschildert. „Ich hatte eine fast sportliche Motivation, Frauen aufzureißen“, räumte Mockridge in dem Gespräch ein. „Für mein Fehlverhalten kann ich Verantwortung übernehmen und sagen: Ich war ein Arschloch, und das tut mir leid.“ Er habe „schon früh ein sehr aufreißerisches Nachtleben geführt“, berichtete Mockridge.

„Ich wollte genauso hart feiern wie andere, die nicht berühmt sind, wollte saufen, über die Stränge schlagen, Waschbecken aus der Wand reißen und vom DJ-Pult in die Menge springen.“ Er komme „aus einer Generation, in der das noch Heldenstorys waren, wenn man „gestern noch eine geklärt hat“

