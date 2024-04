Komet 12P/Pons-Brooks am Sternenhimmel

Die Tage werden nun schon wieder merklich länger, die Temperaturen für nächtliche Beobachtungen angenehmer und die Wintersternbilder verabschieden sich langsam vom Himmel. Es wird also auch Frühling am Sternenhimmel - besonderes Highlight: Komet 12P/Pons-Brooks rauscht an der Erde vorbei. Jetzt heißt es schnell sein, der Komet 12P/Pons-Brooks , auch genannt der „Teufelskomet“, weil sein spektakulärer Schweif manchmal an Hörner erinnert, ist nicht mehr lange zu sehen.

Erist jetzt bereits mit bloßem Auge als milchiges Wölkchen am Abendhimmel zu sehen ! Schon mit einem Fernglas lässt sich ein kurzer, aufgefächerter Schweif erkennen. 12P ist leicht zu finden, allerdings nur kurze Zeit zum Ende der Abenddämmerung: Er steht von 5. April 8 Grad nordwestlich (also „rechts unterhalb“) von Jupiter und nähert sich bis Montag dem Planeten auf knapp 6 Grad, Staub- und Gasschweif erschienen fächerförmig aufgeweitet. 12P/Pons-Brooks steht fern von uns, jenseits der Sonn

