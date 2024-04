Kölns Timo Hübers spricht über das Spiel gegen Bochum und die Chancen im Abstiegskampf

Am Samstag treffen in den Partien Köln vs. Bochum und Mainz vs. Darmstadt (beide ab 15.30 live auf Sky) die letzten vier Teams aufeinander. Köln s Timo Hübers spricht im Sky Interview u.a. über das richtungsweisende Spiel gegen den VfL Bochum und die Chancen des Effzeh im Abstiegskampf . Timo Hübers……über die aktuelle Situation des 1. FC Köln : 'Wir müssen es endlich schaffen, hinten gut zu stehen und in der Offensive Leistungen zu zeigen, die wir in der Rückrunde schon öfter gezeigt haben.

In den vergangenen Spielen war es oft so, dass wir hinten gut waren, vorne aber nicht und umgekehrt. Das sollten wir beides endlich wieder kombinieren, damit wir dann am Wochenende auch wieder drei Punkte holen.' …über den Gegner VfL Bochum und seine Qualitäten: 'Wir haben es im Hinspiel schon erlebt. Auswärts ist Bochum immer sehr ekelig, spielen viele Lange Bälle und haben das Publikum im Rücken. Ich hoffe, dass wir das nun in der Rückrunde umkehren könne

Köln Bochum Fußball Abstiegskampf

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

