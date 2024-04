Kölner Zoo hebt alle Schutzmaßnahmen nach Geflügelgrippe-Ausbruch auf

Fast zwei Monate nach der Schock-Meldung kommt jetzt die endgültige Entwarnung! Der Kölner Zoo , der im Februar 2024 wegen eines Ausbruch s der Geflügelgrippe kurzzeitig schließen musste, konnte am Donnerstag (4. April 2024)alle angeordneten Schutzmaßnahmen aufheben. Die Nachricht verkündete der Zoo am Donnerstag selbst offiziell. Demnach sei die letzte Probe auf die gefährliche Tierkrankheit am Dienstag (2. April) komplett negativ ausgefallen.

Kölner Zoo vermeldet sieben Todesfälle durch Geflügelgrippe Heißt: Der Betrieb im Zoo kann nun wieder ganz normal laufen. Geöffnet war der Tierpark schon länger wieder, allerdings unter strengen Auflagen. „Die Teiche werden wieder besetzt und alle Tierhäuser im Kölner Zoo können wieder geöffnet werden“, heißt es vom Zoo. Sieben tote Vögel hat der Zoo zu beklagen. Sieben zu viel, aber in Anbetracht der Situation ist auch Zoo-Chef Theo Pagel zufriede

