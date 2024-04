Kölner vor Gericht wegen Drogenhandels über Kryptodienst

Mit ehrlicher Arbeit reich werden, damit hat ein Kölner offenbar nicht viel am Hut. Er soll den Großraum Köln mit Drogen versorgt und damit Millionen gemacht haben. Jetzt steht der 33-Jährige vor Gericht. Ab Dienstag muss er sich vor dem Kölner Landgericht wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Seit Ende letzten Jahres schmort er bereits in U-Haft.

Dieser Erfolg fällt in die mutmaßliche Tatzeit, die dem Kölner vorgeworfen wird: von einem nicht genauer bestimmbaren Tag im März 2020 bis zum 15. Juni 2020. In der Zeit soll der Beschuldigte mit Drogen sage und schreibe mehr als zwei Millionen Euro erlangt haben. Prozess in Köln: Beschuldigter mit europäischem Haftbefehl geschnappt Kokain, Marihuana & Co. soll er dabei hauptsächlich aus den Niederlanden bezogen haben.

