Köln-Trainer Baumgart zerreißt seine Spieler auf PK: „Dann bin ich angepisst!“

Auf einer Großbaustelle in der Hamburger Hafencity ist es am Montagmorgen zu einem folgenschweren Arbeitsunfall gekommen. Bei Arbeiten an einem Fahrstuhlschacht sind drei Menschen ums Leben gekommen.Bei Übergriffen am Flughafen Machatschkala in der russischen Republik Dagestan am Sonntagabend sind nach offiziellen Angaben mindestens 20 Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen seien in kritischem Zustand, teilten die örtlichen Behörden mit.

Christoph Daum feiert seinen 70. Geburtstag. Er blickt in einem Interview auf sein turbulentes Leben zurück. Mehr Ruhe hätte er sich schon gewünscht, sagt die Trainerlegende und lacht. Aber es war eben ein „Christoph-Daum-Leben“.Trainer-Legende Christoph Daum hat mit einer Krebs-Erkrankung zu kämpfen und bereits 22 Chemotherapien hinter sich. Im StahlwerkDoppelpass gibt sich der 69-Jährige absolut positiv und macht eine klare Ansage.

Trainer Baumgart versammelt seine Mannschaft zu einer Krisensitzung vor dem Pokal-SpielTrainer Baumgart versammelt heute seine Truppe zu einer Krisensitzung vor dem Pokal-Spiel in Kaiserslautern (morgen, 20.45 Uhr). Schon zwei Stunden vor dem Training wird er die Spieler in der Kabine zusammenfalten. Grund: Der schlimme Auftritt beim 0:6 in Leipzig. Was Baumgart auch zwei Tage nach dem Debakel noch auf die Palme bringt, ist die miserable Körpersprache, die seine Mannschaft in Leipzig hatte! Manchester City mit Trainer Pep legt den Preis für Bayern-Kandidat Kalvin Phillips fest! Zunächst spricht er über die aktuelle Situation, sagt nach dem Katastrophen-Start mit vier Punkten aus neun Spielen: „Das wird Abstiegskampf bis zum letzten Tag. Für uns wird jedes Spiel ein Endspiel. Und das nicht nur im DFB-Pokal, sondern auch in der Liga.“ Dann geht es nur noch um das Leipzig-Spiel. Man merkt, wie enttäuscht Baumgart von seinen Jungs ist, die er bisher immer geschützt hat. „Ich bin jemand, der lange hinter den Jungs steht und es auch immer noch tue. Aber irgendwann ist auch mal Feierabend. Irgendwann geht's darum, dass das, was eingefordert wird, auch zu machen ist. Wenn das einige nicht umsetzen können, muss ich noch deutlicher werden. Ich habe eine sehr deutliche Sprache, dann muss ich eben noch deutlicher werden. Wer das nicht begreift, dem muss man erklären, was Bundesliga bedeutet. Das ist die höchste Liga, dafür arbeiten wir alle, darauf sind wir stolz. Das erwarte ich zu sehen Weiterlesen ⮕