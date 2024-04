Köln feiert wichtigen Sieg gegen Bochum

Mit einem verrückten Endspurt inklusive zwei Toren in der Nachspielzeit hat der 1. FC Köln im Kampf um den Klassenerhalt einen enorm wichtigen Sieg gefeiert und den VfL Bochum noch tiefer in den Abstiegskampf gezogen. Die eingewechselten Steffen Tigges (90.+1 Minute) und Luca Waldschmidt (90.+2) sorgten vor 50.000 Zuschauern für den frenetisch gefeierten und nicht mehr für möglich gehaltenen Erfolg. Für die Kölner war es der erste dreifache Punktgewinn seit Anfang Februar.

Die Rheinländer sind weiter Tabellenvorletzter der Fußball-Bundesliga und liegen einen Punkt hinter dem FSV Mainz 05. Der FC rückte bis auf vier Zähler an den VfL auf Rang 15 heran. Bochum hatte durch ein Tor von Felix Passlack (53.) lange geführt. Das Team von Coach Thomas Letsch hat nun sechs Spiele in Serie nicht gewonnen

