Köln feiert wichtigen Sieg gegen Bochum

Der 1. FC Köln hat einen enorm wichtigen Sieg gefeiert und den VfL Bochum noch tiefer in den Abstiegskampf gezogen. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz bezwang den Revierklub am Samstag mit 2:1 (0:0). Die eingewechselten Steffen Tigges (90.+1 Minute) und Luca Waldschmidt (90.+2) sorgten vor 50.000 Zuschauern für den frenetisch gefeierten und nicht mehr für möglich gehaltenen Erfolg. Für die Kölner war es der erste dreifache Punktgewinn seit Anfang Februar.

Angefeuert von ihren lautstarken Fans übernahmen die Kölner zu Beginn die Kontrolle. Der FC spielte konsequent nach vorn und erarbeitete sich früh die ersten Torchancen. Bochums Torwart Manuel Riemann rettete im Luftduell mit Sargis Adamyan robust und war bei einem Schuss von Linton Maina im kurzen Eck zur Stelle. Ein wuchtiger Kopfball des umtriebigen Adamyan aus kurzer Distanz flog über das Tor. Nach 15 Minuten hatten die Gäste durchaus etwas Glück, dass es noch 0:0 stand

