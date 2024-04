Köln feiert Last-Minute-Sieg gegen Bochum

Minutenlang feierten die Köln er Fans ihre Mannschaft vor der Südkurve und stimmten sie auf den Endspurt im Abstiegskampf ein. Nach einer verrückten Schlussoffensive mit zwei Toren zum 2:1 gegen den VfL Bochum in der Nachspielzeit war das Selbstvertrauen beim 1. FC Köln zurück. „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“, schallte es am Samstag mit Blick auf den nächsten Gegner von den Rängen.

Mit dem enorm wichtigen Erfolg hielt der Tabellenvorletzte den Rückstand auf den Relegationsplatz bei einem Punkt. Und auch die direkte Rettung scheint plötzlich wieder möglich: Gegner Bochum auf Rang 15 ist nur noch vier Zähler entfernt. „Das war ein Spiel, das in Erinnerung bleibt“, sagte Kölns Kapitän Florian Kainz. Der 31-Jährige sprach von „unglaublichen Emotionen“. Seine beiden eingewechselten Teamkollegen Steffen Tigges (90.+1 Minute) und Luca Waldschmidt (90.+2) hatten vor 50 000 Zuschauern mit ihren Toren für den von vielen nicht mehr für möglich gehaltenen Erfolg gesorg

