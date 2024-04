Köln dreht das Spiel in letzter Minute und gewinnt gegen Bochum

Köln steht im Abstieg s-Gipfel gegen Bochum bis zur 90. Minute am Abgrund zur zweiten Liga. Doch in der Nachspielzeit dreht der FC den 0:1-Rückstand dank eines Doppelschlags innerhalb von nur 99 Sekunden und gewinnt am Ende dramatisch 2:1. Nach dem Befreiungsschlag starten die FC-Fans auf der Tribüne eine Jubel-Ekstase und weinen sogar vor Freude. Denn sie wissen, wie wichtig der Dreier nach sieben Sieg los-Spielen für ihren Klub ist.vier Punkte auf den Relegations-Rang gehabt.

Doch nun lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt wieder. Denn der FC bleibt durch den Last-Minute-Sieg an Mainz (4:0 gegen Schlusslicht Darmstadt) dran. Auch dank Trainer Schultz! Denn der FC-Coach beweist in dem brisantesten Spiel seiner bisherigen FC-Zeit ein goldenes Händchen und wechselt den Doppelkopf-Sieg ein. So sieht Freude aus! Köln-Coach Timo Schultz (r.) und Spielanalyst Hannes Dold (M.) feiern den Siegtreffer. Co-Trainer André Pawlak sprintet schon zum Jubeln los9

