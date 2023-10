Köln: 83-jähriger Mann getötet, Sohn ist verdächtig

In der Kölner Altstadt ist es am Freitagabend (27. Oktober 2023) offenbar zu einem tödlichen Familiendrama gekommen. Einsatzkräfte der Polizei fanden einen 83-Jährigen schwerverletzt in seiner Wohnung auf, er erlag seinen Verletzungen kurze Zeit später im Krankenhaus trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen. Die Beamtinnen und Beamten konnten noch am Freitagabend einen Tatverdächtigen festnehmen.

Er sei dringend verdächtig, seinen Vater attackiert zu haben. Die Obduktion ergab, dass der Mann an Herzversagen „infolge mehrfacher stumpfer und scharfer Gewalteinwirkung“ starb, wie der Sprecher sagte. Genaueres dazu werde noch rechtsmedizinisch untersucht. Der 39-Jährige schweigt bislang zu den Vorwürfen. Hier an unserer EXPRESS.

Sohn verletzt Vater lebensgefährlich in KölnEin 83 Jahre alter Mann wurde in Köln lebensgefährlich verletzt und ist gestorben. Tatverdächtig ist sein 39 Jahre alter Sohn, der festgenommen wurde. Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet. Weiterlesen ⮕

Haftbefehl gegen Sohn nach gewaltsamem Tod eines 83-jährigen Mannes in KölnNach dem gewaltsamen Tod eines 83-jährigen Mannes in Köln ist gegen dessen Sohn Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Der 39-jährige Sohn wird verdächtigt, seinen Vater attackiert zu haben. Die Obduktion ergab, dass der Mann an Herzversagen starb. Es gab bereits häufiger Einsätze wegen häuslicher Gewalt in der gemeinsamen Wohnung. Weiterlesen ⮕

