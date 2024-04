Kohlenmonoxid-Austritt in Mehrfamilienhaus: 18 Personen ins Krankenhaus gebracht

In einem Mehrfamilienhaus in Horn-Bad Meinberg ist heute Morgen Kohlenmonoxid ausgetreten, möglicherweise aus einer defekten Heizungsanlage. 18 Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Als sie eintrafen, fanden sie vor dem Gebäude drei bewusstlose Menschen vor. Aus dem verwinkelten Haus wurden dann nach Angaben der Feuerwehr weitere 15 Personen unter Atemschutz gerettet. Sieben davon kamen wegen schwerer Vergiftungssymptome mit Rettungswagen in ein Klinikum. Die anderen Verletzten wurden mit einem Bus ins Krankenhaus transportiert. Alle litten unter Übelkeit, Erbrechen oder Schwindel. Die genaue Ursache für den Kohlenmonoxid-Austritt soll ein Gutachter ermitteln.

