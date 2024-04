Kochshow „Mein Lokal, Dein Lokal“ dreht in Bielefeld

Bielefeld (stb). Das Gemüse gegart, die Kartoffeln gestampft, die Ochsenbäckchen geschmort: An einem Dienstag Ende Januar kochte Maurits van Reijt vom Restaurant „Law&Order“ ganz groß auf für seine Kollegen und einen prominenten Gast mit Gourmet-Gaumen: Mike Süsser von der Kochshow mit Contest-Charakter namens „Mein Lokal, Dein Lokal“.

Im Auftrag von Kabel 1 produzierte das Fernseh-Team die nächste Staffel der Erfolgs-Serie, dieses Mal wieder in Ostwestfalen und mit Bielefelder Beteiligung: Das „Law&Order“ an der Detmolder Straße nahm ebenso teil wie der Imbiss „Giin Giin“ im Harms Markt. Die weiteren Konkurrenten um die Siegprämie von 3.000 Euro und den goldenen Teller kommen aus Gütersloh und heißen „Edelweiss“ sowie „elf84“. Vier Tage lang drehte das Fernseh-Team in den jeweiligen Küchen, wobei Profi Süsser bei einem Gericht immer tatkräftig unterstützt, um ein Gefühl für die Arbeitsweise seiner Kollegen zu bekomme

