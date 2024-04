Knackende/ratternde Geräusche von Wasserkühlung

Meine Wasserkühlung (be quiet! Pure Loop 2 360mm) macht plötzlich seit gestern knackende/ratternde Geräusche . Ich habe mir diesen PC selber vor 3 Wochen zusammen gebaut und es schien alles normal zu laufen. Die Geräusche fangen immer beim Starten oder beim Herunterfahren des PCs an, manchmal aber auch während dem Betrieb. Mal sind sie lauter und mal leiser, nach ein paar Sekunden, zwischen 10 und 20 Sekunden, hörts dann auf, nur während dem Betrieb läufts auch mal mehrere Minuten.

Ich möchte wissen, ob es Besorgnis erregend ist oder nicht und was es auslöst bzw. ausgelöst hat. Ich bitte um Hilfe. Außerdem möchte ich nicht relevante Informationen wie z. B. wieso hast du dieses Mainboard und nicht das andere Mainboard geholt oder wieso hast du es so und nicht so eingebaut. Was ich damit sagen will ist, bitte nur sachlich und darauf bezogene Antworten schreiben und keine Präferenzen abgeben, das wäre sehr hilfreich. Vielen Dank schonmal im Vorau

Wasserkühlung Geräusche PC Be Quiet! Pure Loop 2 360Mm Zusammenbau Hilfe

