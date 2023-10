Klopp: 'Die schwierigste Spielvorbereitung meines Lebens'

wird mit seinen Gedanken in Kolumbien gewesen sein, seine Teamkollegen aber waren mit Gedanken bei ihm: Als der FC Liverpool am Sonntag Nottingham Forest empfing, hatte Luis Diaz, sonst in der Premier League gesetzt, in Jürgen Klopps Spieltagskader gefehlt. Am Sonntag war es der Polizei gelungen, die Mutter zu befreien, nach dem Vater wird aber auch am Montag noch mit einem Großaufgebot gesucht. Die bangen Stunden für Luis Diaz gehen also weiter.

Im Klub versuche man, über die Meldungslage auf dem Laufenden zu bleiben,"aber wir wollen auf keinen Fall irgendwie stören", betonte Klopp."Wir sind nicht die wichtigen Leute hier. Wir wollen einfach nur unterstützen - das ist alles."

Starke Schwankungen am Markt und positive Wirtschaftsdaten aus den USADie vergangene Woche am Markt war von starken Schwankungen geprägt, verursacht durch enttäuschende Unternehmensergebnisse, die mehrheitlich negativ sanktioniert wurden. Gleichzeitig prasselten positive Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren ein, welche so interpretiert wurden, als dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind durch die wirtschaftlichen Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weshalb die Ölpreise unter die Marke von 90,- USD fallen konnte. Die Erhöhung der wöchentlichen US-Lagerbestände drückte die Preise ebenfalls. Ein Highlight der Woche war die Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bis 2030 vorhersagt. In London blieb Kupfer trotz der noch undurchsichtigen Wirtschaftslage sowohl in China als auch Europa und den USA stabil. Neueste chinesische Statistiken zeigen allerdings einen Nachfragerekord im September. Die Tonne Kupfer wird mit derzeit mit rund 7.950,- USD gehandelt. Gold notierte zum Wochenschluss sogar bei über 2.000,- USD je Feinunze und untermauert damit seinen Status als sicherer Hafen. Weiterlesen ⮕

