Klinikum Chemnitz plant Neubau der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Das Klinikum Chemnitz plant den Neubau der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters. Die Kosten für den Neubau werden auf 49 Millionen Euro geschätzt. Das Klinikum hat bereits eine Förderung im Sozialministerium beantragt.

Die Chefärztin der Klinik betont die Notwendigkeit des Bauvorhabens, um die Infrastruktur an die Anforderungen der modernen Medizin anzupassen.

