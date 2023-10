Klingelstreich in Leutershausen eskaliert: Mann verfolgt mit dem Auto zwei Jungen und schlägt zu

- Kurz vor Halloween haben zwei Jungen scheinbar bereits für das Süßigkeitensammeln geübt. Nach ihrem missglücktem Klingelstreich gab es jedoch nichts Süßes, sondern Schläge.

Durch die Straßen ziehen und scherzhaft an ein paar Haustüren klingeln. Das haben sich ein 13- und 14-jähriger Junge am Samstagabend in Leutershausen gedacht. Laut Polizeibericht haben die zwei Jungen jedoch mit der Reaktion eines 50-jährigen Anwohners nicht gerechnet, denn dieser "fand das nicht lustig". Der 50-Jährige nahm die Verfolgung mit seinem Auto auf und stellte die beiden Scherzkekse.

Das "Opfer des Klingelstreichs" soll die zwei Jungen geschlagen und dabei leicht verletzt haben. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

