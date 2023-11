Klimawandel führt zu mehr Hitzetoten

Extreme Hitze oder tropische Infektionskrankheiten auch in vormals gemäßigten Regionen: Der Klimawandel hat Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen. Forscher warnen, Nichtstun koste Menschenleben. Selbst wenn der Anstieg der globale Durchschnittstemperatur bei knapp unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bliebe, würde die Zahl der globalen Hitzetoten bis zur Mitte des Jahrhunderts um 370 Prozent steigen.

Das ist ein Ergebnis der neuen Studie 'Lancet Countdown on health and climate change', die 114 internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fachmagazin 'The Lancet' veröffentlicht haben. Immer mehr Hitzetote Demnach sind die Menschen weltweit an doppelt so vielen Tagen extremer Hitze ausgesetzt wie im Zeitraum 1986 bis 2005. Lebensbedrohlich ist dies insbesondere für Kleinkinder und ältere Menschen. Die Zahl der hitzebedingten Tode von Personen, die älter als 65 Jahre waren, stieg zuletzt im Vergleich zum Zeitraum 1991 bis 2000 um 85 Prozen

NWNEWS: Studie: Sind Lebensmittel mit E-Nummern schädlich für die Gesundheit?Kartoffelchips, Hafermilch, Salami - zahlreiche Produkte, die industriell hergestellt werden, zählen zu den hochverarbeiteten Lebensmitteln. Eine neue Studie hat Folgen für die Gesundheit untersucht. Ernährung

FİNANZENNET: Umfrage der NYU: Aktienpreise spiegeln Risiken des Klimawandels nicht genug wider Klimawandel gefährdet Anlage-Erfolg: So macht man sein Depot fit für wachsende Klima-Risiken

TAGESSCHAU: Tausende Menschen nehmen am 'Marsch für Israel' in Washington teilIn Washington haben sich Tausende Menschen zum 'Marsch für Israel' und gegen Antisemitismus versammelt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude in Gaza-Stadt übernommen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

11FREUNDE_DE: „Wir ehren einen anständigen Menschen'Am Montag erhielt Christian Streich vom DFB den Julius-Hirsch-Ehrenpreis. Die Laudatio auf Freiburgs Trainer hielt Schauspieler Matthias Brandt. Hier gibt es die berührende Rede im O-Ton.

NWNEWS: Menschen gerettet, auch eine Katze lebend gefunden, eine andere ist tot - Flammen ergreifen Bielefelder DoppelhaushälfteDie Feuerwehr rückt Sonntagabend aus. Ein Wohnzimmer steht in Flammen. Ein erster Verdacht für die Ursache des Brandes liegt nahe.

