Klimaschützer planen erneute Massenbesetzung der Straße des 17. Juni in Berlin

Mit einer „Massenbesetzung“ der Straße des 17. Juni in Berlin haben Klimaschützer am Samstag (28.10.2023) für einen Ausstieg aus fossiler Energie demonstriert. Nach der Farbattacke auf die Weltzeituhr will der Bezirk Mitte Geld von den Aktivisten. Die Letzte Generation plant eine neue Aktion: Die Straße des 17. Juni soll Ende November erneut besetzt werden. Unterdessen forderte der Bezirk Mitte Geld von den Aktivisten für die Reinigung der Weltzeituhr am Alexanderplatz. Diese kostete 14

.000 Euro. Die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation wollen mit einer Massenblockade erneut den Verkehr in Berlin-Mitte lahmlegen. Die Aktion soll am Samstag, den 25. November stattfinden – und zwar wieder auf der Straße des 17. Juni. Das teilte die Klimagruppe beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, mit. Bereits Ende Oktober fand eine Massenblockade statt. Die Polizei zählte bis zu 600 Teilnehmer, Redner sprachen auf der Kundgebung von mehr als 1000 Demonstranten. 154 Menschen klebten sich auf der Straße des 17. Juni fest. Wie die Polizei weiter bilanzierte, stellten die Beamten vor Ort die Identität von 216 Personen fest. Zudem wurden 164 Strafverfahren eingeleitet, überwiegend wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Hinzu kamen 169 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Vier Einsatzkräfte wurden bei den polizeilichen Maßnahmen verletz

