Klimaschutz: Renaturierte Wälder könnten deutlich mehr CO2 aufnehmen

Naturbelassene Wälder mit vielen verschiedenen Baumarten können helfen, das Treibhausgas in der Atmosphäre zu verringern. Das zeigen neue Berechnungen, doch Forschende warnen auch vor falschen Hoffnungen. Wälder mit großer Biodiversität haben ein erhebliches Potenzial, Kohlenstoff zu binden und damit die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre zu verringern.

Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie unter Leitung von Thomas Crowther von der Schweizer ETH Zürich. Wie die Forschungsgruppe im Fachblatt zeigt, könnten durch die Aufforstung geeigneter Flächen 226 Milliarden Tonnen Kohlenstoff zusätzlich gebunden werden. Zur Einordnung: Laut „Global Carbon Budget 2022“ entsprachen die globalen fossilen CO2-Emissionen im vergangenen Jahr zehn Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Unabhängige Expertinnen und Experten nennen die Ergebnisse robust, warnen aber vor falschen Schlüsse





