Klimaaktivisten pflanzen Ahornbäume in der Fuggerstraße. Sie werfen der Stadt Wortbruch vor. Diese plant ihrerseits, bald mit der Innenstadtbegrünung zu starten.

Klimaaktivisten haben am Montag zwei junge Ahornbäume auf einem Grünstreifen in der Fuggerstraße gepflanzt."Wir wollen der Stadt zeigen, wie es geht, Bäume zu pflanzen, und nicht nur darüber zu reden", erklärte Karl Geller, der an der Aktion beteiligt war. Trotz großer Ankündigungen habe die Stadt bisher in der Innenstadt keine neuen Bäume eingesetzt, so der Klimaaktivist weiter.

Laut den Klimaaktivisten sollen die Bäume dazu beitragen, dass Stadtklima für alle Menschen zu verbessern und den Effekt der Urbanen Hitzeinsel verringern. So wird das innerstädtische Gebiet bezeichnet, in dem die Temperaturen in der Regel höher sind als außerhalb.

