Klimaaktivisten im Hungerstreik vor dem Kanzleramt

Es werde zu wenig über die Fakten und Folgen der globalen Erhitzung gesprochen, finden Klimaaktivisten . Zwei von ihnen sind am Kanzleramt im Hungerstreik .(SPD) nicht auf ihre Forderungen eingehen, sagte der bayerische Ingenieur Wolfgang Metzeler-Kick am Freitag vor Journalisten in Berlin.

Der 49-Jährige verlangt gemeinsam mit dem 57-jährigen Richard Cluse, einem Ingenieur aus Potsdam, vom Kanzler eine Regierungserklärung, in der er die Klimakatastrophe als existenzielle Menschheitskrise anerkennt und die Notwendigkeit eines radikalen Umsteuerns in der Klimapolitik einräumt. Wolfgang Metzeler-Kick nimmt seit dem 7. März keine Nahrung mehr zu sich. Ein zweiter Aktivist hat sich ihm vor zwölf Tagen angeschlossen. Sie leben in einem Zeltlager im Spreebogenpark im Berliner Regierungsviertel zwischen Bundestag und Kanzleramt.Mit der Aktion „Hungern bis ihr ehrlich seid“ wollen sie durchsetzen, dass Bundeskanzler Scholz eine Regierungserklärung zur Klimakrise abgib

Klimaaktivisten Hungerstreik Kanzleramt Regierungserklärung Klimakrise

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



berlinerzeitung / 🏆 10. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hungerstreik vor dem Kanzleramt: Klimaaktivisten wollen Aktion fortsetzenBereits im Sommer 2021 traten Klimaaktivisten vor dem Reichstagsgebäude in einen wochenlangen Hungerstreik. Jetzt wählen erneut zwei Männer diese Protestform und richten sich an den Kanzler.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Klimaaktivisten wollen Hungerstreik vor Kanzleramt: fortsetzenIm Sommer 2021 traten Klimaaktivisten vor dem Reichstagsgebäude in einen wochenlangen Hungerstreik. Jetzt wählen zwei Männer diese Protestform und richten...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Zwei Klimaaktivisten wollen Hungerstreik fortsetzenBereits im Sommer 2021 traten Klimaaktivisten vor dem Reichstagsgebäude in einen wochenlangen Hungerstreik. Jetzt wählen erneut zwei Männer diese Protestform und richten sich an den Kanzler.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hungerstreik vor dem Kanzleramt: Streiken, bis der Arzt kommtVor dem Bundeskanzleramt in Berlin Mitte machen Ak­ti­vis­t*in­nen unter dem Motto „Hungern bis ihr ehrlich seid“ auf den Klimawandel aufmerksam.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Berlin: Aktivisten im Klima-Hungerstreik am Kanzleramt​Es werde zu wenig über die Fakten und Folgen der globalen Erhitzung gesprochen, finden Klimaaktivisten. Zwei von ihnen sind am Kanzleramt im Hungerstreik. Einer sagt: „Ich bin bereit zu sterben.“

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Letzte Generation: Gerichtsprozess nach Farbattacke auf Brandenburger TorZwei Klimaaktivisten der Letzten Generation müssen sich in Berlin für die Farbattacke aufs Brandenburger Tor verantworten.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »