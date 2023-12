Klimaaktivisten der Letzten Generation kündigen Störung von Politikerauftritten an

Die Klimaaktivisten der Letzten Generation haben angekündigt, in Zukunft vor allem die öffentlichen Auftritte von Politikern zu stören. Sie greifen auf Mittel des zivilen Ungehorsams zurück, um auf den drohenden Klimanotstand aufmerksam zu machen. Der Protestforscher betont jedoch, dass solche Gesetzesbrüche bestimmten Voraussetzungen unterliegen.





DLFNachrichten » / 🏆 96. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Renault stellt neue Generation des Renault 5 als Elektroauto vorRenault präsentiert Ende Februar eine neue Generation des Renault 5, diesmal als Elektroauto. Das finale Design wird noch zurückgehalten, aber Bilder des Kundenfahrzeugs sind bereits im Netz aufgetaucht. Die Scheinwerfer des R5 sind ein wichtiges Designmerkmal und zeichnen sich durch ihre Form und die Mittelmarkierung der Linse aus. Eine Ladekontrollleuchte ersetzt den Lufteinlass des historischen Modells und leuchtet als Zahl "5", wenn das Fahrzeug voll aufgeladen ist. Die hervorgehobenen Radkästen sorgen für einen breiteren Stand.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Norwegischer Fußball hofft auf eine „Goldene Generation“Die Hoffnung auf eine „Goldene Generation“ im norwegischen Fußball ist groß. Auch wenn es die Ergebnisse der Nationalmannschaft noch nicht zeigen, dank& Co. scheint die erste Teilnahme an einem großen Turnier seit 2000 nur eine Frage der Zeit.

Herkunft: Transfermarkt - 🏆 37. / 63 Weiterlesen »

Faul und fordernd - stimmt das Klischee der angeblich wenig leistungsbereiten Generation Z?Teilweise ja, sagt Jung-Unternehmer Floyd Janning (29). Im Interview erklärt der Chef der Hildesheimer Photovoltaik-Firma Sonnentaler, wieso er sich von einem Teil der Belegschaft rigoros getrennt hat – und wieso junge Menschen die Auswirkungen ihres Tuns dringend besser verstehen müssen, wenn sie in diesem Land weiter gut leben wollen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Hingucker-Hybrid: Zweite Generation des Toyota C-HR ist noch exaltierterToyota arbeitet mächtig daran, sein etwas biederes Image loszuwerden. Vor allem beim Design einiger Modelle geht der japanische Autobauer in die Vollen. Das war schon bei der ersten Generation des C-HR so, die ab Januar erhältliche zweite legt da noch was drauf. Unterm Blech ist es mit dem Wagemut dann aber schon wieder vorbei.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Guardiaris stellt neue Generation des Small Arms Mobile Trainer vorDer slowenische Hersteller Guardiaris präsentiert auf der I/ITSEC in Orlando eine neue Generation des Small Arms Mobile Trainer (SAMT). Die Simulationsanlage ermöglicht das Training mit Handfeuer- und Panzerabwehrwaffen sowie Militärfahrzeugen und ferngesteuerten Waffenstationen. Das Training kann sowohl auf Einzel- als auch auf Truppenebene in einer realistischen synthetischen Umgebung durchgeführt werden.

Herkunft: esutde - 🏆 49. / 63 Weiterlesen »

Starfield: Update 1.8.86 bringt DLSS Super Resolution und DLSS Frame GenerationMit dem Update auf die Version 1.8.86 offiziell DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation, sowohl für die Steam-Version als auch per Xbox Game Pass auf dem PC. Auch weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen sind mit von der Partie, darunter die Essen-Taste.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »