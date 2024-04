Kleinflugzeug in den Ötztaler Alpen verschollen

Seit Samstag fehlt jede Spur von einem Kleinflugzeug, das von Italien auf dem Weg nach Bayern war. Jetzt hat ein Polizeihubschrauber ein Wrack entdeckt. Drei Tage nach dem Verschwinden eines Kleinflugzeugs hat die Polizei in Österreich das Wrack der Cessna 172 im Hochgebirge entdeckt. „Es handelt sich um das Wrack der vermissten Maschine“, sagte der Leiter der Tiroler Luftfahrtbehörde, Klaus Hohenauer, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Kurz zuvor waren die Überreste des Kleinflugzeugs auf dem Schrankar in Tirol in 2800 Metern Höhe von einem Polizeihubschrauber gesichtet worden. An Bord wurde der Pilot der Maschine tot aufgefunden. Weitere Opfer gab es nicht. Die Cessna 172 war laut „Tiroler Tageszeitung“ am Samstag in Rom mit Ziel Bad Wörishofen bei Augsburg gestarte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ötztaler Alpen: Suche nach verschwundener deutscher Cessna eingestelltNoch immer fehlt von der seit Ostersamstag in den Ötztaler Alpen verschollenen Cessna aus Deutschland jede Spur. Jetzt musste die Suche eingestellt werden.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Verschwundenes Kleinflugzeug im Ötztal noch nicht gefundenDie Suche nach dem Piloten eines Kleinflugzeugs in den Ötztaler Alpen läuft weiter.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Vermisst: Suche nach Kleinflugzeug in Tirol fortgesetztDie Moränenlandschaft in den Ötztaler Alpen (Symbolbild).

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Tirol: Suche nach Kleinflugzeug fortgesetzt - seit Samstag vermisstInnsbruck - Ein seit Samstag in Tirol vermisstes Kleinflugzeug auf dem Weg nach Deutschland ist bis Ostermontag noch nicht gefunden worden. Die

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Suche nach Kleinflugzeug fortgesetzt - seit Samstag vermisstEin seit Samstag in Tirol vermisstes Kleinflugzeug auf dem Weg nach Deutschland ist bis Ostermontag noch nicht gefunden worden. Die ö ...

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Suche nach Kleinflugzeug fortgesetzt - seit Samstag vermisstEin seit Samstag in Tirol vermisstes Kleinflugzeug auf dem Weg nach Deutschland ist bis Ostermontag noch nicht gefunden worden.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »