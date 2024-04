Kleiner Junge begeistert von den Royal Guards

Der kleine Frank ist von den Royal Guards total begeistert. In einem Video auf TikTok durfte er bei der "Ceremony of the Word" dabei sein, was allerdings nicht ganz so einfach war. Seine Londoner Erlebnisse mit ihnen. Ein Video von ihm, wie er bei der "Ceremony of the Word" mitmarschiert, ging viral und erzielte 22,4 Millionen Aufrufe. In dem Clip gibt Frank sein Bestes, um mit den Schritten der erwachsenen Schottengardisten mitzuhalten, was ihm jedoch nicht ganz so leicht fällt. Als die beiden Schottengardisten auf Frank zukamen, stand er ganz stramm. Nach einem kurzen Gespräch salutierte er fast wie ein Profi, bevor die sich umdrehten und losmarschierten – und der Kleine ihnen hinterher. Frank gab sein Bestes, um seinen Vorbildern nachzueifern, inklusive Gruß, Stechschritt und. Doch das erwies sich als kleine Herausforderung, besonders wenn die Erwachsenen viel größere Schritte machen können. Immer wieder musste der Mini-Soldat seinen Marsch unterbrechen, um schnell hinterherzurennen.