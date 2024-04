Kleine Aktien: Chancen und Risiken von Small Caps

Small Caps stehen weniger im Blickpunkt der Börsianer als Aktien großer Konzerne – obwohl die sogenannten Nebenwerte häufig höhere Kurschancen bieten. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wieso Small-Caps häufig besser abschneiden und wie Sie Ihrem Depot mit „kleinen Aktien “ sowie spezialisierten Smallcap-Investments und Nebenwerte fonds auf die Sprünge helfen.

Im SDAX listet die Deutsche Börse seit dem 24. September 2018 die 70 größten deutschen Small Caps. Zuvor waren lediglich 50 Small Caps im Index vertreten. Der Smallcap-Index legt in der Regel in steigenden Märkten stärker zu als der DAX, in fallenden Märkten verhält es sich umgekehrt.Daneben können Anleger mit ausgewählten Investmentfonds und -produkten gezielt in Small Caps investieren.

Sie möchten Ihr Portfolio diversifizieren und auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren? Mit Small Caps können Sie in chancenreiche Aktien mit hohem Wachstumspotenzial investieren. Wie Sie die besten Nebenwerte finden und was Sie bei einer Geldanlage in Small und Mid Caps beachten sollten, erfahren Sie in unserem Video:Die Marktberichte werden dominiert von prominenten Unternehmen.

Wenn Sie einfach und unkompliziert in einen Korb voller Small-Cap-Aktien investieren möchten, könnte ein börsengehandelter Indexfonds auf den SDAX eine gute Wahl sein, beispiels­weise der SDAX ETF von Lyxor . Dieser bildet die Entwicklung des SDAX eins-zu-eins ab. Wenn Sie diesenDiese Auswahl erfordert große Erfahrung und besondere Marktkenntnisse. „Wer in Small-Caps investiert, benötigt gute Informationen und viel Know-how.

Noch eine ganze Schippe mehr konnten Anleger jedoch mit den Top-Fonds und vor allem mit dem Value-Stars-Deutschland-Investment einheimsen. Letzteres legte um 213 Prozent zu. Investierte Anleger konnten sich somit über einen jährlichen Wertzuwachs von im Schnitt 17,7 Prozent freuen.Grundsätzlich können Sie Aktien von Small-Caps, Nebenwertefonds und Small-Cap-Zertifikate über jede Hausbank oder einen Online-Broker erwerben.

