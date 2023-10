Klarna oder Creditplus besser? Festgeld-Battle – hier winkt mehr Rendite

Klarna und Creditplus bieten gute Zinsen für das Festgeld an. Aber wo gibt es mehr Rendite? Unser Vergleich zeigt die Unterschiede.Aber bei welcher der beiden Banken kommen die Sparer am Ende besser weg – Klarna oder doch besser Creditplus?– daher lohnt sich für Bestandskunden umso mehr ein Vergleich und gegebenenfalls ein Wechsel. Zwei Alternativen zur bisherigen Hausbank sind Klarna und Creditplus. Beide bieten attraktive Festgeld-Konditionen an – da fragt man sich:*.

* besonders attraktiv für Kleinanleger. Auf der anderen Seite bietet Creditplus eine maximale Anlagesumme von 2,5 Millionen Euro im Gegensatz zu Klarnas Obergrenze von 500.000 Euro.

Was heißt das konkret? Wir haben nachgerechnet und die Zinssätze verglichen. In beiden Fällen haben wir jeweils die maximale Anlagesumme als Rechengrundlage verwendet.Aber mal ehrlich: Wer hat schon mal eben eine halbe Million oder sogar 2,5 Millionen Euro auf dem Konto? Schauen wir uns also einmal an, was passiert, wenn wir"nur" 5.000 Euro über die Dauer von 3 Jahren anlegen wollen. headtopics.com

Für die Berechnung haben wir die Jahreszinsformel verwendet (Eine andere Methode, die häufig von vielen Banken verwendet wird, ist die tagesgenaue Zinsberechnung).* einen Endbetrag von 5.594 Euro bietet. Der Unterschied beträgt jedoch nur 6 Euro über die dreijährige Laufzeit. Bei einer zweijährigen Laufzeit mit der selben Anlagesumme würde übrigensSchaut man also lediglich auf die Zinsen, geht der Vergleich ungefähr unentschieden aus.

Auch in einem anderen Punkt ist Creditplus flexibler. Denn für die Nutzung des Festgeld-Angebots von Klarna müssen Sie ein Bankkonto anlegen. Zwar werden wie auch bei Creditplus generell keine Gebühren fällig, doch auf einige Verbraucher dürfte die Eröffnung eines eigenen Bankkontos abschreckend wirken. Creditplus zahlt die Zinsen dagegen jährlich auf das angegebene Referenzkonto aus. headtopics.com

