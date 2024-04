Klageflut gegen staatliche Schutzmaßnahmen in Sachsen abgearbeitet

Die Klageflut gegen staatliche Schutzmaßnahmen ist Geschichte. An Sachsen s Verwaltungsgerichte n sind die Aktenberge nahezu abgearbeitet - mit einer Ausnahme.gehen bei den sächsischen Verwaltungsgerichte n so gut wie keine Klagen gegen Schutzmaßnahmen mehr ein. Allerdings gibt es Restbestände, vor allem am Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen . "Momentan sind noch rund 50 Verfahren mit Corona-Bezug anhängig", sagte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Bei etwa der Hälfte davon werde dazu die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVG) in der Sache abgewartet - bisher habe das BVG alle Auffassungen des OVG bestätigt.Dresden sind noch sechs Klagen anhängig. Dabei geht es nach Angaben eines Sprechers etwa um das Nutzungsverbot eines Spa-Bereichs, um Entschädigung oder um Auszahlungen nach Coronavirus-Testverordnung. "Insgesamt ist die Bilanz seit 2020 rückläufig." Die Klageeingänge sanken von damals 54 über 12 und 5 in den Folgejahren auf zwei 202

