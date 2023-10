Kite-Surferin aus Hamburg in der Nordsee gestorben

Jetzt ist eine Kite-Surferin (28) aus Hamburg tot. Die Polizei bestätigte das Drama in der Nordsee! Es war gegen 14.30 Uhr, als die junge Frau in den bis zu 2,5 Meter hohen Wellen unterwegs war. Plötzlich verlor sie in Höhe Strandcafe „Silbermöve“ die Kontrolle über ihr Board.Foto: DLRG St. Peter-Ording Polizeisprecherin Astrid Heidorn: „Zunächst versuchte sie aus eigener Kraft, ohne Board, an Land zu schwimmen. Vor dem Erreichen des Strandes verlor sie jedoch das Bewusstsein und trieb mehrere Minuten im Wasser.“Drei junge Männer donnerten mit einem Audi über die B 201 – und rasten in ein Haus. Urlauber zogen die Kite-Surferin aus dem Wasser, begannen mit der Reanimation. Dann zuckte Blaulicht am Strand. Sanitäter übernahmen die Wiederbelebung. Die Polizeisprecherin: „Die aus Hamburg stammende Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in das UK SH verbracht wo sie verstarb.

