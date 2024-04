Kirsten Dunst spricht über umstrittene Kuss-Szene mit Brad Pitt

Schon als Kind stand Kirsten Dunst mit großen Stars vor der Kamera. Am 18. April kommt ihr neuer Film „Civil War“ in die deutschen Kinos. Die Kuss-Szene von Kirsten Dunst (41) und Brad Pitt (60) in „Interview mit einem Vampir“ war schon im Jahr 1994 kontrovers, und heute erst recht: Dunst war gerade einmal elf Jahre alt, Pitt bereits 30.

Für sie war der Schauspieler damals kein Frauenschwarm, sondern „wie ein älterer Bruder“, sagt Dunst in einem aktuellen Interview mit „Der Vampir Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt) hatte die Waise Claudia (Kirsten Dunst) einst gefunden, gebissen und sie damit in eine Vampirin verwandelt. In „Interview mit einem Vampir“ spielt Kirsten Dunst die Vampirin Claudia, die im Körper eines Kindes gefangen ist. In einer umstrittenen Szene gibt sie dem Vampir Louis de Pointe du Lac (gespielt von Brad Pitt) einen sanften Kuss auf die Lippen. Das „Telegraph“-Interview ist nicht das erste, in dem Kirsten Dunst erzählt, was sie von der Kuss-Szene hielt

Kirsten Dunst Brad Pitt Interview Mit Einem Vampir Kuss-Szene Umstritten

