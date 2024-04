Kirsten Dunst: Dankbarkeit gegenüber ihrer Mutter

Ehemalige Kinderstars haben oft ein kompliziertes Verhältnis zu ihren Eltern. Schließlich sind sie es, die ihre Kinder zu Castings schleppen, sie nicht selten unter Druck setzen, damit die Kleinen den Traum der Großen leben. So ähnlich war das auch bei Schauspielerin Kirsten Dunst, 41. Mit gerade mal drei Jahren drehte sie ihren ersten Werbespot, es ging um Müsli. Als sich ihre Eltern trennten, zog sie mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder vonDennoch ist sie ihrer Mutter dankbar.

Denn sie sei es gewesen, die ihre Tochter vor den dunklen Seiten der Industrie geschützt habe. »Wo auch immer ich hinging, war auch meine Mutter, wortwörtlich.« So sei das auch bei einer unangenehmen Begegnung mit einem Regisseur gewesen. Dunst war 16, er habe sie in seinem Film besetzen wollen, ihr aber im Gespräch eine »total unangemessene Frage« gestellt. »Ich erinnere mich, dass ich da saß und wusste, dass das falsch war, aber keine Ahnung hatte, was ich tun sol

