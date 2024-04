Kirschblüten in OWL: Die schönsten Orte zum Bestaunen der rosa Pracht

Wenn im Frühjahr die Kirschbäume blühen und ihre volle Pracht entfalten, verzaubern ihre rosa Baumkronen selbst die unscheinbarsten Orte. Alleen mit Kirschblüten sind inzwischen ein beliebtes Ausflugsziel – egal, ob man dort entlang spazieren möchte, unter der Blütenpracht eine Pause von der Radtour einplant oder, weil man eine atemberaubende Kulisse für ein paar Fotos sucht. Lesen Sie hier, wann die Kirschblütenzeit beginnt und wo die schönsten Kirschblüten in OWL zu finden sind.

Wo ist die Kirschblütenallee in Bielefeld? In Bielefeld verwandelt sich die Straße 'Auf dem Langen Kampe' jedes Jahr im Frühling in einen rosafarbenen Blütentraum. Auf über einem Kilometer blühen hier rund 240 japanische Kirschbäume und bilden eine wunderschöne Kirschblütenallee, die alljährlich Besucher zum Verweilen einlädt. Der Anblick lockt jedes Jahr zur Kirschblütenzeit auch viele Besucher von außerhalb an, die die bunte Farbenpracht bewundern und sich unter der Blütenpracht ablichten lasse

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Frühlingserwachen in Berlin: Das sind die schönsten Orte für die ersten SonnenstrahlenOb Naturführungen im Stadtpark, Waffeln in der Tagesbar oder ein Ausflug nach Klein-Venedig: Unsere Tipps für einen frühen Start in den Frühling.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Kirschblüten: Wo die rosa Pracht schon jetzt zu sehen istLangsam kommen sie heraus, die zarten Knospen und Blüten der Kirschbäume an der Schwedter Straße in Mitte. Die Farbenpracht tut gut, verspricht sie doch den unaufhaltsamen Frühling, der mit großen Schritten die Hauptstadt übernimmt.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Nach Aus für OWL-Forum: Was jetzt die Optionen für die Herforder Kultur sindNach jahrelanger Diskussion in der Stadt sei die Ratsentscheidung gegen die weitere Planung fürs OWL-Forum am Güterbahnhof eine Zäsur, sagt Herfords Kulturchef.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

in Bonn blühen die KirschbäumeDie Kirschblüten blühen in Bonn

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Deutschlands Naturwunder: Das sind die 20 spektakulärsten OrteDie Reisereporter stellen aktuell 20 Orte vor, an denen „die Natur in Deutschland spektakulär schön ist“. Dabei ist auch ein Naturwunder aus dem Saarland.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Die zehn beliebtesten Orte für Heiratsanträge in EuropaEuropa birgt abseits bekannter Pfade wahre Schätze, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Von den verträumten Dörfern in den Alpen bis zu den verlassenen Stränden des Mittelmeers, die magische Orte bieten, fernab des Massentourismus.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »