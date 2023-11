Kirchenmitgliedschaft in Deutschland nimmt weiter ab

Das Ausmaß der Krise der christlichen Kirchen ist offenbar noch größer als angenommen: Die sechste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der Evangelischen Kirche in) kommt zu dem Ergebnis, dass mittlerweile eine Mehrheit von 56 Prozent der Menschen mit Religion nichts mehr zu tun haben will. Die Gruppe der Konfessionslosen wächst demnach beständig – laut Studie waren es 43 Prozent der Deutschen. Evangelisch waren demnach noch 23 Prozent, katholisch 25 Prozent.

Anderen Religionsgemeinschaften gehörten laut Untersuchung neun Prozent an. Schreibe man die Entwicklung fort, würden Konfessionslose voraussichtlich 2027 die 50-Prozent-Marke überschreiten.Auch ein Drittel der Kirchenmitglieder hat sich demnach bereits abgewandt. Stark religiös mit häufigen Gottesdienstbesuchen seien nur noch 13 Prozent der Mitglieder. Der Studie zufolge schließen zwei Drittel der evangelischen Kirchenmitglieder und sogar drei Viertel der Katholiken einen Kirchenaustritt als Option nicht aus – die Autoren sehen darin eine deutliche Zuspitzung im Vergleich zu früheren Erhebunge

:

FOCUSONLİNE: Kreislaufwirtschaft: Eine Riesen-Chance für DeutschlandExperten glauben, dass die Kreislaufwirtschaft eine große Chance für Deutschland ist, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren und gleichzeitig Geld zu sparen. Die lineare Wirtschaftsweise führt zu knapperen Rohstoffen und immer größeren Müllbergen. Die Kreislaufwirtschaft kann dieses Problem lösen.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

NWNEWS: Menschen gerettet, auch eine Katze lebend gefunden, eine andere ist tot - Flammen ergreifen Bielefelder DoppelhaushälfteDie Feuerwehr rückt Sonntagabend aus. Ein Wohnzimmer steht in Flammen. Ein erster Verdacht für die Ursache des Brandes liegt nahe.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Weniger Vertrauen als Parteien: Bittere Wahrheiten für die KirchenEine umfassende Studie hat das Verhältnis der Bevölkerung zu Religion und Kirche nzugehörigkeit erforscht. Die Ergebnisse sind für Kirche nverantwortliche verheerend. Die katholische Kirche und der Islam haben weniger Vertrauen als politische Parteien. Interessanterweise haben katholische Kirche nmitglieder mehr Vertrauen in die evangelische Kirche als in ihre eigene Kirche . Es wurden weitere Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage vorgestellt, die sowohl bittere Wahrheiten als auch wenige Hoffnungszeichen für die beiden großen christlichen Kirche n enthält.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

BOERSENZEİTUNG: Deutschland kommt nicht voran | Börsen-Zeitung Deutschland kommt nicht voran. Experten zweifeln zwar, ob die Wirtschaft tatsächlich um 0,1% und nicht vielleicht doch stärker im 3. Quartal geschrumpft ist. An den Prognosen für die Jahre 2023 und 2024 halten sie im Konjunkturtableau aber fest. ZEW

Herkunft: boersenzeitung | Weiterlesen »

BILD: Und Deutschland finanziert sie: UN-Lehrer feiern Massenmord an JudenEine neue Untersuchung zeigt: Mitarbeiter des UN-Hilfswerks in Gaza, das auch Deutschland mit vielen Millionen finanziert, bejubeln den Massenmord an Juden.

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

SZAKTUELL: Mehr öffentliche Ladepunkte für Elektroautos in DeutschlandIn Deutschland gibt es immer mehr öffentliche Ladepunkte für Elektroautos. Besonders Schnellladesäulen finden E-Auto-Nutzer inzwischen leichter. Doch dem eigenen Ziel hängt die Bundesregierung aus Sicht des Automobilverbands weiter hinterher.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen »