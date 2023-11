Kirchen weltweit leuchten rot für Religionsfreiheit

Um auf die Religionsfreiheit aufmerksam zu machen, werden am heutigen Mittwoch weltweit Kirchen und sonstige Gebäude von innen oder außen rot angestrahlt. Mit der internationalen Aktion 'Red Wednesday' will der Verein 'Kirche in Not' jedes Jahr im November ein Zeichen setzen. Auch in Bayern nehmen etliche Kirchen an der Aktion teil. In München finden diverse Gebetsabende statt, begleitet von entsprechender Beleuchtung. In der Pfarrkirche St.

Sebastian findet eine Heilige Messe sowie ein anschließender Empfang im Pfarrsaal mit Zeugnis aus Syrien durch den armenisch-orthodoxen Bischof von Aleppo, Magar Ashkarian. Auch der Regensburger Dom soll in rotes Licht getaucht werden. Dort wird der pakistanische Erzbischof Sebastian Shaw ab 18 Uhr in einer Liveübertragung über die Angriffe auf Christen in seinem Heimatland berichten





BR24 » / 🏆 5. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Antisemitismus: Kirchen verurteilen Aggressionen gegen 'Glaubensgeschwister'Der Angriff der Hamas auf Israel und dessen Selbstverteidigung nach dem internationalen Völkerrecht, wird von zu vielen Menschen in Deutschland Ausrede für antisemitische Hetze und Gewalt genutzt. Sachsens größte Kirchen beziehen hier klare Stellung und stehen zu ihren Glaubensgeschwistern.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Delmenhorst: 'Pop-up-Andacht' auf Tour durch verschiedene KirchenNeue Leute erreichen, abseits von klassischen Gottesdiensten. Das will Popkantorin Karola Schmelz-Höpfner mit ihren 'Pop-up-Andachten' in Delmenhorst ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Kirche: Kirchen rufen Gemeinden diesen Winter zum Energiesparen aufKassel/Limburg (lhe) - Mit dem Start in die kühlere Jahreshälfte bereiten sich die Kirchen in Hessen darauf vor, auch in diesem Winter Energie und Kosten

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Hessen: Kirchen rufen Gemeinden diesen Winter zum Energiesparen aufAktuelle Nachrichten aus Hessen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Kirchen wollen auch diesen Winter beim Heizen sparenAktuelle Nachrichten aus Rheinland-Pfalz und Saarland

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Kirche: Kirchen wollen auch diesen Winter beim Heizen sparenSpeyer/Limburg (lrs) - Im kommenden Winter wollen die Kirchen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder Energie und Kosten beim Heizen einsparen. Die

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »