Kirchdorfer Restaurant erhält zum 26. Mal in Folge den Michelin-Stern

📆 05.04.2024 08:42:00

Kirchdorf,Restaurant,Michelin-Stern

Christian und Christiane Grainer von „Christians Restaurant - Gasthaus Grainer“ aus Kirchdorf sind 26. Mal in Folge mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Große Freude in Kirchdorf: Zum 26. Mal in Folge sind Christian und Christiane Grainer von „Christians Restaurant - Gasthaus Grainer“ mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. „Wir sind jedes Jahr wieder aufgeregt, man weiß vorher gar nichts“, erzählt Wirtin Christiane Grainer. Wenn man den Stern wiederholt erhält, „erfährt man eigentlich erst während der Pressekonferenz, ob man wieder gewonnen hat“, sagt die 44-jährige Kirchdorferin. Doch es gab auch schon Pannen im Rahmen der Verleihung.