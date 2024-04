Kinomacherin über japanische Filme: „Nachher schön Nudeln essen“

In Hannover gibt es eine erfrischend offenherzige Japan - Film reihe zu sehen. Die Kuratorin Wiebke Thomsen erzählt, warum. Hannover ist Partnerstadt von Hiroshima und deshalb gibt es bei uns den Hiroshima -Hain, in dem Kirschbäume wachsen, die jetzt in Blüte stehen. Deshalb wird dort in diesem Monat das Kirschblütenfest gefeiert. Das ist wie ein Volksfest – und wir haben uns da angedockt. Konsequenterweise zeigen wir auch „ Hiroshima , mon amour“ von Alain Resnais.

Ja, er passt sehr gut in diesen Rahmen. Und er ist ein Meilenstein der Nouvelle Vague. Und er ist ein schönes Beispiel dafür, wie weit wir das Konzept fassen – und nicht nur Filme aus Japan zeigen

Japan Film Hannover Kino Hiroshima

