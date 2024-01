Kindred empfiehlt den Aktionären das öffentliche Angebot von La Française des Jeux SA anzunehmen

Der Vorstand von Kindred empfiehlt einstimmig den Aktionären von Kindred, das öffentliche Angebot von La Française des Jeux SA in Höhe von 130 SEK in bar pro Aktie anzunehmen. SLIEMA, Malta., 22. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Diese Erklärung wird vom Vorstand (dem 'Vorstand') der Kindred Group plc ('Kindred' oder das 'Unternehmen') gemäß Regel II.19 der Nasdaq Stockholm Takeover-Regeln (den 'Takeover-Regeln') abgegeben.

Hintergrund La Française des Jeux SA ('FDJ') hat heute ein empfohlenes öffentliches Barangebot an die Inhaber von schwedischen Depository Receipts (die 'SDRs') in Kindred angekündigt, alle ihre SDRs im Unternehmen zu einem Preis von 130 SEK in bar pro SDR (der 'Angebotspreis' und das 'Angebot' bzw. 'Angebot' genannt) anzubieten. Der Gesamtwert des Angebots entspricht etwa 27.951 Millionen SEK und entspricht dem 10,9-fachen des bereinigten EBITDA von Kindred für 2023. Der Einfachheit halber und weil jeder SDR eine Aktie in Kindred repräsentiert, werden die SDRs auch als 'Aktien' und die Inhaber als 'Aktionäre' bezeichnet





