Kinderliche Selbstoptimierung: Sind Babys faul?

Liebe Leserinnen und Leser des Familiennewsletters, mein Name ist Philipp Löwe, und ich bin neu hier. Neu im Team dieses Newsletters und neu im Elternverein. Seit Mai bin ich Vater einer Tochter und vollauf begeistert. Sicher wissen Sie, was ich meine. Kinder sind großartig. Sie können einen aber auch staunen lassen, zumal sie in Level eins ja noch so wenig oder zumindest unverständlich reden. Jedenfalls ertappte ich mich jüngst bei der Frage, ob Babys faul sein können.

Keine Sorge, hier kommt nicht noch ein überambitionierter Daddy, der seinen Nachwuchs mit den eigenen unerfüllten Träumen quält (hoffentlich). Es geht um kindliche Selbstoptimierung im besten Sinne, eine gesunde Entwicklung also. Ich meine damit die über Jahrmillionen vorprogrammierte Entfaltung von einem weitgehend immobilen Menschen zu einem Zweibeiner, der sich die Welt erschließt. (Wobei mir erfahrene Eltern regelmäßig raten, mich über den minimalen Bewegungsradius meiner Tochter zu freuen, solange noch keine teuren Vasen oder ungesicherten Steckdosen in Reichweite sind





