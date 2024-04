Kindergeld Auszahlungstermine im April: Wann wird das Geld überwiesen?

Wer Kindergeld bezieht, sollte den Überblick über die Auszahlungstermine behalten. Wann diese Termine im April sind, erfahren Eltern hier. München – Das Kindergeld ist für viele Eltern bzw. Erziehungsberechtigten eine wichtige Sozialleistung, um die Versorgung ihres Kindes abzudecken. Aktuell erhalten Eltern 250 Euro für jedes Kind im Monat. Neben dieser Leistung wird zeitgleich auch der Kinderzuschlag gezahlt.

DabeiAuszahlungstermine für das Kindergeld im Monat April: Kindergeldnummer ausschlaggebend Entscheidend für den Zahltag des Kindergeldes ist die letzte Zahl der sogenannten Kindergeldnummer. Sie ist ausschlaggebend dafür, wann die Leistung auf das Konto überwiesen wird. Endet sie beispielsweise mit der Ziffer 7, bestimmt diese Zahl, an welchem Tag die Leistung der Familienkasse überwiesen wird. Das wäre damit im April der 1

