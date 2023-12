Kinderarmut in Deutschland: Politische Antworten fehlen

Wenn Familien arm sind, können Kinder und Jugendliche oft nicht an Sport- und Freizeitaktivitäten oder Klassenreisen teilnehmen. Leben mehr als eine Million Kinder in Deutschland dauerhaft in Armut. Der Anteil armer Kinder und Jugendlicher ist laut Unicef seit einem Jahrzehnt unverändert hoch. Nach Ansicht des Hilfswerks fehlen in Deutschland politische Antworten und Prioritäten, um Kinderarmut messbar und dauerhaft zu senken.

Die Zahlen zur Kinderarmut in Deutschland variieren - je nachdem, wie Armut definiert wird, kommen Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen. So kam die zu dem Schluss, dass 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Armut aufwachsen. Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums haben 5,6 Millionen Kinder und Jugendliche Anspruch auf die geplante Kindergrundsicherung. Im Alltag heißt das für betroffene Kinder, das Geld für Hobbys, Nachhilfe, Urlaub und gesundes Essen fehlt





