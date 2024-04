Kinder- und Jugendpsychiater Reinhold Henß engagiert sich seit 40 Jahren in der Aids-Hilfe

In der Aids-Hilfe lernt man die direkte Ansprache“ – diese Erfahrung macht der Kinder- und Jugendpsychiater Reinhold Henß im Saarland seit dem Beginn seines Engagements vor knapp 40Jahren.1985 gehörte er zu den Gründern des Vereins, leitete ihn bis 1992 und arbeitet seither als Ehrenvorsitzender weiter an der Basis mit. Auch an seinem Beruf schätzt er den Zwang zu klarer, unverschwurbelter Kommunikation.

„Nur die Angehörigen meiner Fachrichtung, die Pädiater und eventuell noch die Hausärzte verwenden noch eine normale Sprache, weil sie mit den Patienten so sprechen müssen“, bedauert Henß. „Ansonsten haben die Ärzte ihren eigenen Jargon und der ist auch ein Machtinstrument“. Eine Folge: Manche Verhaltensweisen würden zu Unrecht pathologisiert.Nicht in engen Grenzen zu denken und zu leben, war dem inzwischen 71-Jährigen eigentlich schon in die Wiege gelegt. Kaum in der hessischen Gemeinde Jugenheim geboren, wanderte die Familie nach Indonesien au

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



aerztezeitung / 🏆 81. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bistum Würzburg: Suspendierter Diakon Reinhold Glaser macht einfach weiter - und ist beschäftigter denn jeVor drei Monaten bestätigte der Vatikan die Suspendierung Glasers durch den Würzburger Bischof. Doch der Diakon tauft, traut und beerdigt weiter. Mit Erfolg.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Saarwellingen: Innenminister Reinhold Jost übergibt Geld für neue FesthalleEigentlich sollten längst die Arbeiten für den Neubau der Saarwellinger Festhalle laufen. Doch wegen gestiegener Baukosten legte die Gemeinde das Vorhaben 2022 vorerst auf Eis. Jetzt gibt es neuen Grund zur Hoffnung.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Fast zwei Jahre nach Fund: Reinhold Messner erhält zweiten Schuh seines verstorbenen BrudersMehr als 50 Jahre nach dem Tod seines Bruders Günther im Himalaya hat Reinhold Messner dessen zweiten Schuh endlich erhalten. Verschwörungstheorien über die Tragödie seien nun widerlegt, so Messner.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Verschwörungstheorien widerlegt: Reinhold Messner erhält zweiten Schuh seines toten BrudersMehr als 50 Jahre nach dem Tod seines Bruders Günther im Himalaya hat Messner dessen zweiten Schuh erhalten. Verschwörungstheorien über die Tragödie seien nun widerlegt, so Messner.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

53 Jahre nach Unglück: Reinhold Messner erhält Schuh des toten BrudersEs ist der zweite Bergsteigerschuh von Günther Messner, der am 29. Juni 1970 beim Abstieg des Berges Nanga Parbat starb. Sein Bruder war damals bei ihm.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Verunglückt im Himalaya: Reinhold Messner erhält zweiten Schuh seines toten BrudersDer Leichnam von Günther Messner im Himalaya wurde nie gefunden – nur ein Knochen und bislang einer seiner Schuhe. Nun berichtet Bruder Reinhold Messner über eine besondere Sendung aus Pakistan.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »