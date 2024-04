Kinder- und Jugendarbeit in Borgfeld vor finanziellen Herausforderungen

Die öffentlichen Gelder für die Kinder- und Jugendarbeit in Borgfeld sind knapp und die Vergabe sorgt für Diskussionen. Die Jugendfarm steht vor finanziellen Herausforderungen. Leere Gehege auf der Kinder- und Jugendfarm in Borgfeld: Beteiligt sich die Stadt Bremen nicht an den Betriebskosten für die offene Kinder- und Jugendarbeit, könnte dieser Anblick bald die Regel sein. Borgfeld.

Im Ringen um den Erhalt der offenen Kinder- und Jugendarbeit auf der Borgfelder Jugendfarm setzt sich auch der örtliche Bildungsausschuss für einen städtischen Zuschuss ein. Scharfe Kritik übten die Ausschussmitglieder am Dienstagabend während ihrer Sitzung an dem ihrer Ansicht nach unfairen, fehlerhaften Vergabeverfahren für die öffentlichen Gelder. stehen in diesem Jahr nach Angaben der Behörde regulär rund 100.000 Euro zur Verfügun

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mitte/Östliche Vorstadt: Beschluss zu Kinder- und JugendarbeitDie Erhöhung der staatlichen Finanzierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit liegt den Bremer Beiräten besonders am Herzen. Jetzt haben auch die Beiräte ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Digitale Jugendarbeit: Offenes Ohr für GamerNicht erst seit Corona ist die Online-Welt für viele Jugendliche ein Rückzugsort. In Österreich wird in einem Projekt getestet, wie digitale Sozialarbeit funktionieren kann.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Jugendarbeit in Bremen: Freizi Oslebshausen kämpft mit knappen MittelnDie finanzielle Situation der Jugendarbeit in Bremen ist prekär. Das Freizi Oslebshausen will sich deshalb weiterhin für mehr Mittel stark machen.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Gründungsversammlung für Bürgerbusverein in Borgfeld und OberneulandBorgfeld und Oberneuland stehen vor einer Verkehrswende: Ein Bürgerbusverein soll die Mobilität an Bremens östlichem Stadtrand verbessern. Was steckt hinter ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Borgfeld: Globalmittel für Projekte - Bewerbungsphase startet jetztOb Sommerparty, Dorfgeschichte für alle, Umweltbildung oder Equipment für den Verein – Borgfelder, etwas fürs Gemeinwohl im Ortsteil planen, können sich ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Fußball-Landesliga Bremen: SC Borgfeld müht sich zum Sieg gegen OTNach dem 0:7-Debakel in Surheide hatte Torsten Just die Einstellung seiner Spieler mit deutlichen Worten angeprangert - so ganz zufrieden war der SCB-Coach ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »