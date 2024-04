Kinder brauchen Struktur für ein glückliches Leben

Kinder brauchen zwei Zutaten für ein glückliches Leben – welche dabei in der Erziehung sogar noch wichtiger ist, als Zuneigung, hat eine Psychologin nun verraten. Eine große Rolle in der Entwicklung eines Menschen – aber eben nur eine. Dazu kommt eine zweite Säule, die Kinder in ihrem Leben brauchen, um eines Tages als Erwachsene selbstständig durchs Leben zu gehen. Die heißt Struktur. In einem Gespräch mit Kevin Delaney, dem Chefredakteur des Magazins Quartz, verriet die Psychologin Dr.

Lisa Damour, warum die zweite so wichtig für Kinder sei: Zuneigung und Liebe seien zwar wichtig, würden Kindern aber nicht immer helfen, um im Erwachsenenleben zu funktionieren. Dafür seien Regeln und Disziplin notwendig. Fehlt Kindern Struktur in ihrem Leben, könnte dieser Mangel sogar zu Angst im Erwachsenenalter führen. Die Eltern sollten als konsequente Leitfiguren gelten, die eine Konstante im Leben darstellen

