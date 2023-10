Kinder besuchen mit Mannschaft und Vorstand eine Sondervorstellung des Circus Roncalli

Der FC Bayern macht einen besonderen Vereinsausflug: Die Münchner haben Kinder aus Pflegefamilien, sozialen Einrichtungen oder mit Fluchterfahrung eingeladen, eine Sondervorstellung des Circus Roncalli zu besuchen. Mit dabei ist das ganze Profiteam und die Bosse. Der Verein wolle damit den Kindern die Möglichkeit geben, das Zirkusspektakel gemeinsam mit ihren Idolen zu genießen.Dies gab der FC Bayern in einer Pressemitteilung bekannt.

Nach Angaben des Vereins sind bei der Aufführung alle Profispieler mit ihren Familien dabei, außerdem das Präsidium um Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß sowie der Vorstand mit Jan-Christian Dreesen, Michael Diederich und Andreas Jung.

Euphorisiert schreibt der Verein: "Die Kinder können die Vorstellung gemeinsam mit ihren Idolen wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Harry Kane oder Jamal Musiala erleben, die ihrerseits bereits am Samstag beim headtopics.com

