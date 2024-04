Kim Virginia steht für Drama! Und ihrem Ruf wird sie gleich zu Beginn der neuen Staffel „Prominent getrennt“ gerecht. Kaum betritt Kim den Rasen, der zur Villa der Verflossenen führt, ruft sie ein „Was geht ab, Bitches?“ in die Runde. Mit wem der Stress so richtig eskaliert, seht ihr im Video. Kim Virginia bei „Prominent getrennt“: Drama von Sekunde eins Als allererstes bekommt der ehemalige Sommerhaus-Teilnehmer Mike Cees die Wucht von Kim Virginia zu spüren.

„Bist du nicht dieser kleine toxic Dude?“, sind die ersten Worte, die sie ihm in der ersten Folge von „Prominent getrennt“ (ab sofort auf RTL+) entgegen wirft. Mike schaut verdutzt.Streaming-Tipp: Alle Staffeln, alle Folgen „Prominent getrennt“ auf RTL+So richtig Fahrt nimmt Kim Virginia aber auf, als sie ihre Erzfeindin aus dem Auto steigen sieht: Sandra Sicora zieht mit ihrem Ex-Freund Tommy Pedroni in der Villa der Verflossenen ein. Schon die Begrüßung der beiden Frauen fällt mehr als frostig au

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prominent getrennt mit Nico Legat, Kim Virginia & Co.: DAS sind die Kandidaten 2024!Die „Villa der Verflossenen“ öffnet wieder ihre Pforten und das bedeutet: „Prominent getrennt“ geht in die dritte Staffel! Wann es losgeht, erfahrt ihr jetzt!

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

„Prominent getrennt“ – mit diesem Ex ist Kim Virginia dabeiEine kurze Geschichte des Fernsehens in Deutschland – von den Anfängen bis zum Privatfernsehen

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

„Prominent getrennt“ – mit diesem Ex ist Kim Virginia dabeiEine kurze Geschichte des Fernsehens in Deutschland – von den Anfängen bis zum Privatfernsehen

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

– so wird Kim Virginia von Twenty4Tim überraschtBald ist es wieder soweit, ab Februar heißt es freitags um 20:15 Uhr wieder „Let’s Dance“. Die Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez werden die Tänze der 14 prominenten Kandidaten bewerten. Dabei sind wie immer die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

– so wird Kim Virginia von Twenty4Tim überraschtBald ist es wieder soweit, ab Februar heißt es freitags um 20:15 Uhr wieder „Let’s Dance“. Die Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez werden die Tänze der 14 prominenten Kandidaten bewerten. Dabei sind wie immer die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Kim Virginia hat Mike und Leyla mit „Fluch“ belegtEx-Dschungelcamperin Kim Virginia will laut eigener Aussage ihren Ex Mike Heiter und dessen neue Freundin Leyla Lahouar verflucht haben – was steckt dahinter?

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »