Kiki Smith in München und Freising: Madonna legt den Schutzmantel ab

Die bald 70-jährige New Yorker Künstlerin Kiki Smith bleibt radikal. In ihren zwei Ausstellungen geht es um Herzen und ultraästhetische Frömmigkeit. Kiki Smith ist mild geworden, geradezu weise. Und seit den 1980er Jahren ist sie die präzise denkende und arbeitende Künstlerin geblieben. Die natürlichen und die spirituellen Zusammenhänge interessieren sie. Ihr Metier ist die Skulptur, sei es Glas oder Bronze, die Radierung und anverwandte Drucktechniken, die Zeichnung, die Fotografie.

Die 1954 in Nürnberg geborene New Yorkerin Kiki Smith wird 70 Jahre alt. Zu diesem Anlass widmen sich ihr gleich zwei Münchner Ausstellungen. Und geben vorsichtig Auskunft über ihre Entwicklung von der zornigen Feministin zur versöhnlich mahnenden Künstlerin





Von Herzen: Werke von Kiki Smith in der Pinakothek der ModerneKiki Smith sagt selbst, als eher spontan arbeitende Künstlerin sei sie von ihren Herzen überrascht: 'Ich denke nicht darüber nach, was ich im Leben so tue. Ich tue es einfach. Seit 30, 40 Jahren habe ich Herzen gemacht, ohne darüber nachzudenken.'

