Kiew plant Offensive zur Befreiung der besetzten Gebiete

Nachdem Moskaus Frühjahrsoffensive gescheitert ist, will Kiew in einer Offensive seit Beginn des Sommers einen großen Teil der besetzten Gebiete befreien. Bisher gestaltet sich das aber schwierig.

DERSPİEGEL: +++ Krieg in Nahost +++: USA halten »konsequente Feuerpause« zur Befreiung der Geiseln für nötigEinem Beamten des Weißen Hauses zufolge werden mit Israel derzeit »ernsthafte Gespräche« über eine Feuerpause geführt. Laut einem Medienbericht erwarten die USA verstärkte israelische Bodenoperationen. Die News.

TAGESSPİEGEL: Rund 240 Menschen von Hamas verschleppt: USA halten „konsequente Feuerpause“ für Befreiung der Geiseln für nötigIsraels Militär greift Krankenwagen in Gaza an + Über 30 Deutsche haben Gazastreifen verlassen + Netanjahu knüpft Feuerpause an Freilassung der Geiseln + Der Newsblog.

DERSPİEGEL: Dutzende Tote: Helfer können nach Erdbeben in Nepal noch nicht alle betroffenen Gebiete erreichenDie Menschen wurden im Schlaf überrascht: Bei einem Erdbeben in Nepal sind Dutzende Menschen gestorben. Weitere Opfer werden befürchtet.

BILD: Israel-Mythen: Warum besetzt Israel Gebiete?In jeder Diskussion über Israel mischen sich Halbwahrheiten und sogar bewusste Lügen – mit BILD kennen Sie die Fakten.

KİCKER_BL: Leverkusen untermauert Platz 1 - Befreiung für MainzLeverkusen hat bei der TSG Hoffenheim Platz 1 mit einem 3:2 untermauert. Mainz besiegt Leipzig im Spiel eins nach Svensson und der Negativlauf der Unioner geht auch gegen Frankfurt weiter. Freiburg rettet sich dank Grifo spät zu einem 3:3 gegen Gladbach. Köln rutscht auf Platz 18.

STERNDE: Bundesliga: Befreiung mit Siewert: Mainz schafft Heimsieg gegen LeipzigMainz - Der FSV Mainz 05 hat unter Interimstrainer Jan Siewert direkt den ersten Saisonsieg in der Bundesliga eingefahren und RB Leipzig nach großem

