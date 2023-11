Kiels Abwehrspezialist Pekeler äußert sich frustriert nach Niederlage

Während der dänische Weltklasse-Keeper Landin und seine Mitspieler nach der Schlusssirene ausgelassen feierten, herrschten bei seinen früheren Teamkollegen Ratlosigkeit und Entsetzen. Kiels Abwehrspezialist Pekeler machte in einer Medienrunde nach dem Spiel seinem gewaltigen Frust Luft:"Jeder muss sich jetzt die Grundsatzfrage stellen: Was will er? Will er erfolgreich sein oder will er ein bisschen hier und da spielen? Dann kann er gehen", sagte der 32-Jährige.

"In der Abwehr stehen wir gut, machen gut unseren Job. Vorne haben wir halt keine Männer - Kinder haben wir da. So einfach ist das zu erklären. Wenn du dich nicht traust, aufs Tor zu gehen, Tore zu werfen und eine gewissse Ausstrahlung zu haben - dann wirfst du halt nur sechs Tore in einer Halbzeit." Die Kieler, für die es bislang in der Champions League so prächtig gelaufen war, hatten von Aalborg Handbold schmerzhaft ihre Grenzen aufgezeigt bekommen.Immerhin: Trotz der zweiten Niederlage in der"Königsklasse" steht das Team von Trainer Filip Jicha nach dem siebten Spieltag in dermit zehn Punkten weiterhin ganz obe





Pekeler: 'Wir dürfen uns nicht gegenseitig zerfleischen'Der THW Kiel taumelt national durch den Herbst. Vor dem 'kleinen' Nordderby gegen den HSV Hamburg fand Kreisläufer Hendrik Pekeler klare Worte.

'Schweren Herzens': Pekeler sagt Gislason für die Heim-EM abDie deutsche Handball-Nationalmannschaft muss bei der Heim-EM im kommenden Januar ohne Kreisläufer Hendrik Pekeler auskommen. Der 32-Jährige sagte Bundestrainer Alfred Gislason 'schweren Herzens' ab.

DHB-Team: Heinevetter kehrt zurück - EM-Aus für PekelerZwei Jahre ist Silvio Heinevetter nicht mehr dabei gewesen, nun kehrt der Torhüter in die Handball-Nationalmannschaft zurück. Ein anderer Olympia-Dritter von Rio fehlt hingegen auch bei der Heim-EM.

